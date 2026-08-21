Gifa & Metec Indonesia 2026 Hadirkan 260 Perusahaan, Targetkan 6.000 Pengunjung
jpnn.com - JAKARTA - Pameran industri pengecoran logam dan metalurgi internasional, Gifa dan Metec Indonesia 2026 akan kembali digelar di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran pada 9-12 September 2026.
Edisi ketiga dari pameran ini merupakan hasil kolaborasi antara Messe Dusseldorf Asia dengan PT Pamerindo Indonesia guna memperkuat ekosistem industri hilir di tanah air.
Ajang berskala internasional ini dijadwalkan akan menghadirkan sekitar 260 perusahaan peserta yang merupakan pemain besar di industri logam global.
Pihak penyelenggara menargetkan sebanyak 6.000 pengunjung profesional akan hadir untuk mengeksplorasi teknologi terbaru mulai dari fabrikasi hingga otomasi.
Gifa Indonesia secara khusus akan membawa berbagai teknologi pengecoran, mencakup proses peleburan, pembuatan cetakan, simulasi, hingga sistem pengujian mutu.
Sementara itu, Metec Indonesia akan berfokus pada teknologi metalurgi dan produksi logam, termasuk pengerolan, pembentukan, dan rekayasa pabrik untuk besi serta baja.
Country General Manager Pamerindo Indonesia Lia Indriasari menjelaskan bahwa pameran ini dirancang untuk menjawab kebutuhan industrialisasi hilir Indonesia yang terus berkembang.
“Kami menyediakan platform bagi industri Indonesia untuk berinteraksi dengan pemasok global dan mengidentifikasi solusi untuk kebutuhan produksi nasional yang berkembang,” ujar Lia.
Pameran industri pengecoran logam dan metalurgi internasional, Gifa dan Metec Indonesia 2026 akan kembali digelar di Jakarta International Expo (JIExpo).
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