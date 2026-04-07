Gigi Ngilu Bikin Tak Nyaman, Atasi dengan 3 Bahan Alami Ini

jpnn.com, JAKARTA - SALAH satu masalah kesehatan yang bisa membuat Anda menderita ialah sakit gigi.

Gigi yang terasa ngilu bisa membuat Anda tidak bisa mengunyah berbagai makanan kesukaan kamu.

Bagi sebagian orang mengobati gigi ngilu memilih menggunakan bahan-bahan alami.

Nah, menariknya bahan-bahan alami untuk mengobati gigi ngilu mudah ditemukan dan bahkan tanpa disadari sudah tersedia di dapur.

Berikut ini penjelasannya, seperti dilansir laman Genpi.co.

1. Garam

Garam diketahui merupakan salah satu bahan alami yang memiliki sifat antiseptik yang artinya mampu membunuh bakteri penyebab gigi ngilu.

Anda bisa menggunakan air garam sebagai obat pereda gigi ngilu dengan cara melarutkan 1/2 sendok teh garam ke dalam segelas air hangat.

Gunakan larutan ini saat gigi terasa ngilu. Kamu bisa berkumur selama 30 detik.