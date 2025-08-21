GIGI Rilis 'Semua Kan Terjawab' Menjelang Album Baru

menu
GIGI, grup musik. Foto: Dok. JUNI Records/S Paloma

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, GIGI kembali mempersembahkan single terbaru yang berjudul Semua Kan Terjawab.

Sama seperti Menari-nari yang dirilis Juli 2025 lalu, Semua Kan Terjawab merupakan bagian perjalanan GIGI menuju album terbaru yang bertajuk Forever In The Air.

Single kedua itu menjadi penegas arah musikal Armand Maulana, Dewa Budjana, Thomas Ramdhan, dan Gusti Hendy ke depan, memadukan kekuatan identitas lama dengan sentuhan segar.

Semua Kan Terjawab tidak hanya hadir sebagai lanjutan musikal, tetapi juga sebagai kelanjutan naratif dari video lirik Menari-nari.

Keduanya saling terhubung, membentuk kisah yang utuh dan emosional tentang kedekatan, cinta, serta harapan yang tumbuh dalam persahabatan.

Dalam karya terbaru itu, GIGI menampilkan pendekatan musik yang lebih ringan dan modern, tanpa menghilangkan ciri khas pop-rock yang selama ini menjadi identitas kuat mereka.

Personel GIGI menunjukkan komitmen untuk tetap menjaga relevansi musikal, menjembatani generasi lama dan baru dengan gaya bermusik yang inklusif dan kekinian.

Semua Kan Terjawab hadir dengan aransemen yang sederhana namun tetap kaya akan warna khas GIGI.

