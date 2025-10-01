GIIAS 2025 Bandung Resmi Dibuka, Bukan Sekadar Pameran Kendaraan

jpnn.com, BANDUNG - Gelaran pameran otomotif Gaikindo Indonesia Intertional Auto Show (GIIAS) 2025 resmi dibuka di Sudirman Grand Ballroom, Kota Bandung, Rabu (1/10/2025).

Ajang tersebut bukan sekadar pameran kendaraan, melainkan juga sebagai penggerak sektor perekonomian di Jawa Barat.

Wakil Gubernur (Wagub) Jabar Erwan Setiawan mengatakan, pelaksanaan GIIAS di Bandung menjadi bukti bahwa Jabar kini menjadi magnet industri otomotif nasional, sekaligus destinasi investasi potensial.

"GIIAS bukan hanya pameran, tapi juga ajang edukasi, hiburan, dan yang terpenting, investasi. Ini membawa multiplier effect besar bagi ekonomi daerah," kata Erwan dalam sambutannya.

Menurutnya, pertumbuhan industri otomotif di Jabar kini tidak hanya terkonsentrasi di Karawang dan Bekasi.

Wilayah utara Jabar, seperti Subang, mulai berkembang pesat sebagai kawasan manufaktur otomotif, terutama karena ditunjang akses ke Pelabuhan Patimban dan Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati.

"Kini sudah mulai dibangun pabrik otomotif di pesisir utara Subang. Ini menunjukkan Jabar menjadi pusat manufaktur otomotif yang strategis," ujarnya.

Selain itu, Erwan juga menyambut positif para investor yang menanamkan modal di sektor otomotif Jabar.