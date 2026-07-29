GIIAS 2026: BAIC Umumkan Harga Khusus T1, Berlaku untuk 1.000 Konsumen Pertama

jpnn.com, TANGERANG - BAIC Indonesia mengumumkan harga mobil listrik T1 di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di ICE BSD, Tangerang, Rabu (29/7).

Mobil listrik asal Tiongkok itu dibanderol dengan harga spesial Rp373 juta. Namun, harga tersebut untuk 1.000 konsumen, sehingga memberikan keuntungan sebesar Rp20 juta dibandingkan harga retail normal.

"Kami memberikan harga tersebut untuk 1.000 konsumen. Ini bisa dibilang merupakan harga subsidi, karena seperti yang kita tahu ini mobil didatangkan secara CBU," kata Chief Operating Officer BAIC Indonesia, Dhani Yahya di GIIAS 2026.

Dhani menambahkan harga khusus untuk setiap SPK BAIC T1 di GIIAS akan mendapatkan harga khusus Wall Charger 7KW senilai Rp.8.715.300 (harga sudah termasuk produk + material + grounding.) dari harga senilai Rp. 10,000,000,-

Crossover listrik pertama mereka itu mengedepankan kabin lapang dan teknologi pintar.

Dari sisi ukuran, BAIC T1 menawarkan dimensi yang cocok buat kendaraan perkotaan.

Jarak sumbu roda yang panjang membuat ruang kaki dan kepala terasa lega.

Kemudian, ground clearance 181 mm diklaim andal menghadapi kondisi jalan di Indonesia, termasuk saat melintasi genangan.