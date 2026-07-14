GIIAS 2026 Digelar Akhir Juli, 10 Merek Baru Siap Unjuk Gigi

jpnn.com, JAKARTA SELATAN - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 akan kembali digelar di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City, Kabupaten Tangerang pada 30 Juli hingga 9 Agustus 2026 mendatang.

Pameran otomotif bersakala internasional itu akan hadir lebih meriah karena terdapat 10 merek baru yang ikut meramaikan GIIAS 2026.

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika menyampaikan GIIAS 2026 ini diikuti merek yang lebih banyak dan lengkap.

Tidak hanya menunjukan besarnya pameran internasional ini, tetapi juga menjadi indikator kepercayaan bagi para pelaku industri terhadap potensi industri otomotif nasional.

“Tahun ini akan menjadi penyelenggaraan GIIAS dengan merek yang tidak hanya terbanyak namun juga terlengkap dengan hadirnya total 10 merek yang baru pertama kali ikut serta di ajang ini mulai dari kendaraan penumpang, komersial, sepeda motor hingga karoseri,” ungkap Putu pada saat press conference di Jakarta Selatan, Senin (13/4).

Putu menamabhakn besarnya antusiasme dari para merek pada pameran tahun ini menjadi bukti nyata dari kuatnya daya tarik industri otomotif tanah air.

"Semakin banyak merek kendaraan bermotor yang bergabung di GIIAS membuat informasi perkembangan industri yang disajikan jadi jauh lebih lengkap. Kami yakin penyelenggaraan GIIAS dapat semakin mendorong industri otomotif di Indonesia untuk terus tumbuh dan berkembang," tambah Putu.

Kehadiran berbagai merek itu mempertegas posisi GIIAS di tingkat internasional. Produsen otomotif ternama dari Jepang, Korea, Eropa, Amerika Serikat, Cina, hingga Vietnam dipastikan ikut serta dan membawa inovasi teknologi terbaik mereka pada GIIAS 2026.