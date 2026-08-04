GIIAS 2026, GWM Pamerkan Pembaruan Lini Tank dan Debut ORA 5 di Pasar Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Inchcape GWM Indonesia resmi memulai kehadirannya di GIIAS 2026 dengan tiga pengumuman sekaligus.

Hal itu disampaikan dalam sesi konferensi pers yang berlangsung di Hall 3B, ICE BSD City.

Mengusung tema 'More Than Meets the Eye', GWM membuka GIIAS 2026 dengan Tank 500 Diesel Black Warrior Edition, Tank 300 Diesel Sand Beige, dan penampilan perdana ORAS 5.

Tank 500 Diesel Black Warrior Edition hadir sebagai Special Edition pertama dari lini Tank 500 Diesel, tampil dengan Full Black Styling yang menonjolkan karakter tangguh dan eksklusif, mmulai dari eksterior, velg, hingga aksen bodi.

Secara spesifikasi teknis, Black Warrior Edition identik dengan Tank 500 Diesel 4x4: mesin GW4D24 2.4L Turbo Diesel bertenaga torsi 480 Nm.

Model ini dilengkapi Triple Differential Lock, 8 mode berkendara, ADAS Level 2, kabin Nappa Leather dengan massage function dan ventilated seat, serta 12-speaker Theatrical Sound System.

Black Warrior Edition resmi ditawarkan di harga Rp 925 juta (OTR Jakarta).