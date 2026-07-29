GIIAS 2026: Isuzu Pamer Kendaraan Niaga untuk Semua Kebutuhan Bisnis

jpnn.com, TANGERANG - PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memamerkan sejumlah kendaraan komersial yang cukup kreatif dalam ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026 yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang, Rabu (29/7).

Sejumlah kendaraan tersebut tidak hanya bisa diandalkan sebagai alat transportasi, tetapi aset produktif yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan pelanggan.

Presiden Direktur PT Isuzu Astra Motor Indonesia, Masayasu Hideshima mengatakan kebutuhan pelaku usaha saat ini semakin beragam sehingga kendaraan niaga juga harus mampu beradaptasi dengan berbagai model bisnis.

"Di GIIAS 2026, kami ingin menunjukkan kendaraan Isuzu tidak hanya menjadi solusi bagi bisnis logistik maupun transportasi, tetapi juga dapat dikembangkan untuk berbagai sektor usaha, termasuk industri kreatif yang terus berkembang di Indonesia," ungkap Masayau di GIIAS 2026.

Pada GIIAS 2026, Isuzu menghadirkan lini kendaraan yang mewakili berbagai kebutuhan bisnis.

Isuzu GIGA FVR tampil sebagai kendaraan heavy duty yang mendukung pekerjaan berat sebagai Road Sweeper hasil kerja sama dengan YMG Tech Mobility.

Baca Juga: Isuzu Bakal Pamer Inovasi Baru di Ajang GIICOMVEC 2026

Isuzu ELF NLR hadir dengan Karoseri Delima Mandiri sebagai campervan yang digunakan oleh kreator konten perjalanan JAJAGO.

Sementara itu, Isuzu TRAGA hadir dengan konsep Salon Studio bekerja sama dengan brand pertama Paragon Corp, yaitu Putri dan karoseri Delima Mandiri.