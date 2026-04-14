GIICOMVEC 2026 Diklaim Dapat Sambutan Positif

jpnn.com, JAKARTA - Lonjakan jumlah pengunjung menjadi salah satu catatan penting dalam penyelenggaraan Gaikindo Indonesia International Commercial Vehicle Expo (GIICOMVEC) 2026.

Selama empat hari pelaksanaan, pameran kendaraan niaga itu berhasil menarik 12.685 orang, meningkat sekitar 10 persen dibandingkan edisi sebelumnya.

Capaian tersebut dinilai mencerminkan mulai pulihnya minat pelaku industri terhadap sektor kendaraan komersial, khususnya dalam konteks kebutuhan bisnis.

Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO), Putu Juli Ardika, menegaskan bahwa GIICOMVEC memang dirancang sebagai ajang business-to-business (B2B) yang lebih terfokus dan relevan bagi pelaku usaha.

Menurutnya, peningkatan jumlah pengunjung membuka peluang lebih besar bagi industri kendaraan komersial untuk terus berkembang.

Interaksi yang terbangun selama pameran diyakini mampu mendorong kolaborasi dan adopsi teknologi baru di sektor tersebut.

Hal senada disampaikan Ketua Penyelenggara, Anton Kumonty.

Dia menyebut GIICOMVEC 2026 konsisten menjadi penghubung antara inovasi teknologi dan kebutuhan riil dunia usaha.