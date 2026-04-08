GIICOMVEC 2026: Foton Meluncurkan Pikap Kabin Ganda Bertenaga Listrik

jpnn.com, JAKARTA - Meramaikan GIICOMVEC 2026 di JiExpo Kemayoran, Foton menunjukkan arah baru di pasar kendaraan niaga dengan lineup elektrifikasi.

Foton hadir dengan penawaran solusi mobilitas bisnis yang lebih menyeluruh.

Mengusung tema Electric Strength for Every Journey, Foton membawa sederet kendaraan komersial listrik yang dirancang untuk berbagai kebutuhan operasional.

Mulai dari distribusi skala kecil hingga logistik menengah, semuanya diramu untuk menjawab tuntutan efisiensi dan keberlanjutan.

Sorotan utama ada pada lini kendaraan listriknya. Sebut saja eTUNLAND, double cabin bertenaga listrik yang fleksibel untuk kebutuhan bisnis lapangan.

Lalu, eVIEW CONNECT, van listrik untuk mobilitas operasional harian. Di segmen distribusi.

Kemudian, eTRUCKMATE untuk angkutan ringan, eMILER untuk kebutuhan logistik menengah, hingga eAUMARK yang menyasar distribusi lebih luas.

Namun, Foton tak berhenti pada kendaraan. Mereka memperkenalkan ekosistem “Easy Move”, sebuah konsep yang mengintegrasikan kendaraan, pengemudi, hingga sistem logistik dalam satu platform.