Gila! Prancis Tantang China di Final Thomas Cup 2026
jpnn.com - HORSENS – Tiga negara yang pernah menjuarai Piala Thomas, yakni Indonesia, Jepang, dan India takluk di tangan Prancis pada Thomas Cup 2026.
Indonesia (14 kali juara, terakhir 2020) kalah dari Prancis di fase grup.
Jepang (juara 2014) takluk dari Prancis di perempat final.
India (2022) tunduk 0-3 dari Prancis pada semifinal yang digelar di Forum Horsens, Denmark, Minggu (3/5) dini hari WIB.
Prancis yang mengandalkan meratanya kekuatan nomor tunggal (Christo Popov, Alex Lanier, Toma Junior Popov), yang merupakan pemain papan atas menakutkan di BWF Tour, akan menantang juara bertahan China di final malam ini.
China ke final setelah mengalahkan tuan rumah Denmark 3-0 di semifinal.
Setelah mengukir rekor pertama kali ke semifinal Thomas Cup, Prancis pun menorehkan sejarah baru; debut di final Piala Thomas. Bisa juara?
Sementara itu, final Uber Cup 2026 mempertemukan dua kekuatan utama putri dunia saat ini, China vs Korea.
Indonesia, Jepang, dan India takluk di tangan Prancis pada Thomas Cup 2026. Bagaimana dengan China?
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Thomas Cup 2026: Setelah Menghantam Indonesia, Prancis Memukul Jepang
- Tak Ada Kejutan! Indonesia Ketemu Korea di Semifinal Uber Cup 2026
- Thomas Cup 2026 Bikin Muruah Indonesia di Dunia Bulu Tangkis Hancur
- Thomas Cup 2026 Jadi Tamparan Keras bagi Indonesia, Sistem Pembinaan Disorot Tajam
- Pengamat Soroti Kegagalan Indonesia di Thomas Cup 2026: Datang Lebih Awal, Pulang Lebih Cepat
- Thomas Cup 2026 Jadi Mimpi Buruk, Alwi Farhan Blak-blakan soal Beban Berat