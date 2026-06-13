Gila! Turki Hantam Prancis 3-0, Cek Klasemen VNL 2026

jpnn.com - OTTAWA - Turki memberikan kekalahan kedua buat si juara Olimpiade, Prancis, pada Pool 1 Week 1 Volleyball Nations League atau VNL 2026 Pria yang berlangsung di Ottawa, Kanada.

Pada laga di TD Place Arena, Sabtu (13/6) pagi WIB itu, Turki menang 3-0 (25-23, 27-25, 25-21).

Buat Turki, itu merupakan kemenangan pertama dari dua pertandingan. Pada laga pertama Turki di Week 1, kalah 1-3 dari Amerika Serikat.

Turki masih punya dua pertandingan lagi di Week 1 ini, yakni melawan Italia dan tuan rumah Pool 1, Kanada.

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Sementara itu, Prancis, menelan kekalahan kedua dari tiga laga.

Sebelum dipukul Turki, Prancis kalah 1-3 dari Kanada, dan menang 3-2 dari Italia.