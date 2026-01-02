Gilang Dirga Ungkap Pesan Mendiang Sang Ayah: Jaga Salat, Ingat Akhirat

jpnn.com, BEKASI - Duka cita masih dirasakan selebritas Gilang Dirga seusai meninggalnya sang ayah, Wendi Indra.

Sebelum kepergiannya, mendiang Wendi Indra ternyata sempat menyampaikan pesan kepada aktor 36 tahun tersebut.

Menurut Gilang Dirga, pesan atau wasiat yang sempat disampaikan oleh sang ayah sama seperti orang tua pada umumnya, yakni seputar ibadah.

Baca Juga: Gilang Dirga Ceritakan Kronologi Kepergian Sang Ayah

"Ya sama seperti orang tua pada umumnya, jaga salat, ingat akhirat, doakan orang tua, begitu-begitu, kan," ujar Gilang Dirga di TPU kawasan Pondok Gede, Bekasi, Rabu (31/12/2025).

Meski bukan seorang yang sempurna, tetapi di matanya, mendiang ayahnya itu merupakan sosok lelaki yang hebat.

"Ya intinya sama seperti orang tua lainnya lah. Beliau bukan orang yang sempurna, tetapi kita anak-anaknya menganggap dia tuh laki-laki hebat lah," ucap Gilang Dirga.

Dalam kesempatan yang sama, suami Adiezty Fersa itu mendoakan yang terbaik untuk sang ayah.

Dia juga berharap agar dirinya dan keluarga yang ditinggalkan bisa mengikhlaskan kepergian sang ayah.