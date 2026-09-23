Giliran Anggota DPRD Muara Enim Harmison Digarap KPK soal Aliran Uang Suap

jpnn.com - Anggota DPRD Muara Enim Harmison (HMS) diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait aliran uang suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Muara Enim, Sumatera Selatan.

Harmison sebelumnya dipanggil KPK untuk diperiksa sebagai saksi kasus tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

"Saksi HMS didalami penyidik atas pengetahuannya terkait dugaan aliran uang dari pihak swasta," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain itu, KPK juga memanggil Direktur PT Complus Sistem Solusi berinisial ANS untuk diperiksa sebagai saksi. Namun, pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dijadwalkan ulang.

"Untuk saksi ANS, pemeriksaannya dijadwalkan ulang pada besok atau Kamis (24/9/2026)," ucapnya.

Kemudian, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap pihak swasta berinisial GIH di Polres Ngawi, Jawa Timur, pada Rabu ini. Namun, dia belum dapat menyampaikan lebih lanjut terkait kehadiran saksi tersebut.

Kasus tersebut bermula saat KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) pada 7 dan 8 Juni 2026 dan mengamankan sejumlah pihak, termasuk Bupati Muara Enim Edison.

Pada 9 Juni 2026, KPK menetapkan empat tersangka dalam perkara dugaan suap terkait pengadaan barang dan jasa serta penerimaan lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025–2026.