Giliran Bali Open Piano Competition Guncang Bali

jpnn.com, BALI - Bali kembali menjadi destinasi wisata minat khusus kelas dunia.

Setelah diguncang dengan gelaran Soundrenaline 2017 di Garuda Wisnu Kencana, beberapa waktu lalu, kali ini giliran kompetisi piano yang digelar.

Ada "Bali Open Piano Competition 2017" yang siap menyapa mulai Sabtu (23/9) hingga Minggu (24/9) di Padma Resort, Legian Bali.

Selain berkompetisi, para peserta yang datang dari berbagai kota di Indonesia dan sejumlah negara seperti Singapura, Prancis, AS, Korea dan Jepang ini juga diajak untuk berwisata di Bali. Berwisata di destinasi kelas dunia yang dinobatkan sebagai The Best Destination 2017 oleh TripAdvisor.

Ketua Penyelenggara "Bali Open Piano Competition 2017", Eleonora Aprilita mengatakan, ini adalah tahun kedua penyelenggaraan Bali Open Piano Competition. Dibanding penyelenggaraan sebelumnya, jumlah peserta pada tahun ini mengalami peningkatan.

"Jumlahnya meningkat. Kalau tahun lalu ada 110 peserta, tahun ini meningkat jadi 157 peserta," ujar Eleonora saat ditemui usai pembukaan Bali Open Piano Competition, Sabtu (23/9).

Hal tersebut dikatakan Eleonora menunjukkan keberhasilan atas dua hal. Pertama, menunjukkan bahwa kompetisi tahunan ini telah menjadi acuan bagi peserta dari negara-negara luar baik di Asia Tenggara dan Pasifik, bahkan negara-negara Eropa.

Bahwa Indonesia memiliki kompetisi piano yang memiliki standar dunia.