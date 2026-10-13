Giliran KPU dan Dikdasmen Menjadi Sorotan Setelah Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

Walaupun Mahkamah Konstitusi telah memutuskan perkara kasus perselisihan pemilu terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, putusan tersebut menggulirkan langkah-langkah hukum lainnya.

Seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia resmi dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan pelanggaran kode etik, pekan lalu.

Laporan dilayangkan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Themis Indonesia bersama Yayasan Dewi Keadilan.

Advokat Themis Indonesia, Ibnu Syamsu Hidayat, dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan pengaduan tersebut berhubungan dengan proses penerbitan PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, khususnya kemunculan Pasal 18 Ayat 3.

Ibnu menyebut pasal tersebut sebagai "pasal selundupan" bagi calon presiden atau calon wakil presiden, karena isi dari aturan tersebut tidak perlu menunjukkan bukti lulus SMA dari luar negeri jika punya bukti lulus perguruan tinggi.

Pasal tersebut baru muncul menjelang Pemilihan Presiden 2024 dan diduga membuka jalan Gibran untuk menjadi salah satu kandidatnya.

Aturan serupa tidak ada dalam pemilihan anggota DPR, DPRD, dan DPD tahun 2024.

"Pasal yang diundangkan, pasal yang terkait dengan proses pencalonan itu tidak ada dalam proses uji publik, kemudian juga tidak ada dalam proses RDP [rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR]," kata Ibnu.