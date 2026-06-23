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Giliran PB IKA BEM Nusantara Temui Gibran, Sebut Siap Mengawal Visi Besar Negara

Giliran PB IKA BEM Nusantara Temui Gibran, Sebut Siap Mengawal Visi Besar Negara
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Pengurus Besar Ikatan Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (PB IKA BEM) Nusantara bersama Wapres Gibran Rakabuming. Foto: dokumentasi IKA BEM Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (PB IKA BEM) Nusantara berkomitmen penuh untuk mengawal visi besar negara.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum PB IKA BEM Nusantara Tomy Suswanto seusai bertemu dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming di Istana Wakil Presiden, pada Senin (22/6).

Dalam unggahan di akun instagran resmi Sekretariat Wakil Presiden @setwapres, Gibran mengajak para alumni mahasiswa bergandengan tangan membangun bangsa dan negara.

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Selain itu, Gibran juga mendorong agar PB IKA BEM Nusantara untuk menyampaikan aspirasi masyarakat melalui berbagai saluran yang tersedia.

Dia memandang bahwa alumni mahasiswa sebagai mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan dan menjembatani aspirasi masyarakat.

Tomy Suswanto menuturkan, pihaknya berkomitmen penuh menjadi mitra strategis yang independen bagi pemerintah.

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"Alumni BEM Nusantara siap mengawal setiap kebijakan agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak," ucap Tomy, dalam keterangannya.

Tomy juga menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan penuh dari Gibran kepada IKA BEM. Pihaknya berkomitmen untuk mengawal visi besar Negara.

PB IKA BEM Nusantara berkomitmen penuh untuk mengawal visi besar negara seusai bertemu Wapres Gibran

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