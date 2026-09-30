Gim Love and Deepspace Hadirkan Event 'A Night That Never Ends', Seru Banget!

jpnn.com, JAKARTA - Kabar gembira bagi pemain game simulasi interaktif 3D buatan Infold Games, 'Love and Deepspace', karena gim itu baru saja merilis pembaruan konten dan event terbatas yang bertajuk "A Night That Never Ends".

Event spesial ini berlangsung mulai 22 September hingga 10 Oktober 2026.

Kali ini, para pemain (Miss Hunter) diajak untuk menikmati suasana pesta gala tengah malam yang mewah, penuh dengan intrik, serta interaksi romantis yang intens bersama lima love interest utama.

5 Seri Memory Interaktif 5-Star Terbaru

Pembaruan utama dalam event A Night That Never Ends menghadirkan lima Memory Interaktif 5-Star terbaru dengan tema sensual dan romantis yang berbeda-beda untuk tiap karakter:

Xavier (Bound by Starlight): Menampilkan momen perhatian yang begitu intens dari Xavier di tengah gemerlap lampu pesta.

Zayne (Past Midnight): Momen pribadi nan hangat berdua di dalam mobil di tengah derasnya hujan malam.

Rafayel (Alluring Hues): Momen manis dan pengakuan yang dibungkus godaan seusai perayaan jamuan Lemurian.

Sylus (Nightly Duet): Ketegangan yang memikat saat merayakan kebangkitan sang pemimpin Onychinus.

Caleb (Spoils of Night): Pertemuan penuh intrik dan godaan bersama sang Kolonel baru.

Sistem Rate-Up Gacha & Milestone Melimpah

Untuk memudahkan pemain mendapatkan Memory impian, sistem gacha event kali ini mengizinkan pemain memilih 3 dari 5 Memory 5-Star.

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Pilihan itu akan meningkatkan rasio drop rate Memory 5-Star pilihan hingga 75%.

Selain itu, lewat event Wish akumulatif "Banquet Blessing", pemain bisa mengklaim berbagai milestone rewards: Anting Universal Glass Blossoms di Wish ke-25, item gacha Deepspace Wish: Limited. Outfit eksklusif bertema Memory dan gaya rambut slicked-back. Kemudian peti Memory 5-Star eksklusif yang bisa dipilih sendiri hingga akses gratis ke fitur interaktif Illusio selama periode event.