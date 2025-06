Gim Resident Evil Requiem Akan Hadir di PS5, PC, dan XBox Mulai 2026

jpnn.com - Capcom mengumumkan seri utama kesembilan dari waralaba ikoniknya, "Resident Evil Requiem" akan diluncurkan pada 27 Februari 2026 di PC, PS5, dan Xbox.

Pengumuman itu disampaikan melalui sebuah trailer panjang yang memakan waktu cukup lama sebelum mengungkapkan gim benar-benar merupakan seri "Resident Evil" berikutnya, yang berfokus pada latar ruang kantor.

Latar itu merupakan salah satu hal yang paling menarik perhatian, yakni menandai kembalinya seri tersebut ke lokasi yang paling ikonik: Raccoon City.

Kota di Midwest Amerika Serikat, yang pernah menjadi markas perusahaan farmasi Umbrella dan lokasi wabah zombi pada 1998, akan kembali menjadi panggung utama situasi mencekam.

Capcom mengusung slogan "Requiem for the Dead - Nightmare for the Living", mengisyaratkan sebuah cerita yang akan menggali lebih dalam tragedi kota tersebut.

Resident Evil Requiem dideskripsikan akan menggabungkan aspek horor psikologis yang mendalam, dengan aksi mendebarkan yang disukai oleh para penggemar.

Namun kemudian, tentu saja, semuanya menjadi sangat menyeramkan. Capcom mengatakan bahwa gim baru memang akan menjadi horor di tengah upaya bertahan hidup.

Capcom tidak memberikan banyak informasi lain, hanya menjelaskan bahwa pemain akan melarikan diri dari kematian dalam pengalaman mendebarkan yang akan membuat Anda merinding.