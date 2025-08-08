menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Gim Roblox Dianggap Membahayakan Mental Anak, Anggota DPR: Harus Dibatasi

Gim Roblox Dianggap Membahayakan Mental Anak, Anggota DPR: Harus Dibatasi

Gim Roblox Dianggap Membahayakan Mental Anak, Anggota DPR: Harus Dibatasi
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Gim Roblox. ilustrasi, Foto: Antara

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai setuju pembatasan gim Roblox dibatasi untuk anak-anak.

Sebab, gim online itu bukan bagian dari pendidikan karakter dan etika digital.

"Digitalisasi itu tidak bisa hindari, tapi harus diarahkan. Anak-anak harus diajari etika berteknologi, bukan hanya cara menggunakannya," kata Fikri saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Dia menekankan pembatasan platform seperti Roblox itu bukan berarti pemerintah anti-teknologi.

Namun, bagian dari pendidikan karakter dan etika digital.

Abdul mengungkapkan pentingnya mendidik anak agar bijak dalam menggunakan teknologi.

Baca Juga:

Pada era digital itu, menurutnya, para pendidik dan orang tua dituntut untuk lebih aktif dalam membentuk ekosistem digital yang aman bagi anak.

Dia mencontohkan negara-negara maju, seperti Skandinavia dan Australia, telah menerapkan pembatasan ketat terhadap penggunaan gawai dan media sosial pada anak-anak.

Anggota Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menilai setuju pembatasan gim Roblox dibatasi untuk anak-anak.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI