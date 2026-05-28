Gini-Gini Aja, Richad Bernado Siapkan Kolaborasi dengan Grayce Soba

jpnn.com, YOGYAKARTA - Gitaris Shaggydog, Richad Bernado berkolaborasi dengan produser musik, Grayce Soba untuk merilis lagu berjudul Gini-Gini Aja.

Bagi kebanyakan orang, Richad Bernado dikenal sebagai personel band Shaggydog. Tapi jangan salah, salah satu owner bakery My Little Warung itu juga punya proyek solo yang sedikit jauh dari nuansa musik Shaggydog.

Richad Bernado sendiri telah merilis 2 single bernapaskan blues via DoggyHouse Records yakni Celengan Jago dan Cincin.

Melalui Celengan Jago, dia mengenang memori masa kecil tentang menabung di celengan jago. Mengingatkan momen saat memecah celengan berbahan tanah liat.

Sementara Cincin yang bernuansa lebih romantis, dirilis sebagai bagian dari kompilasi WOOF Live Session Vol. 1 tahun 2023 lalu.

Kini, Richad Bernado kembali dengan single yang berkolaborasi dengan Grayce Soba.

Grayce Soba merupakan pemilik dan programmer Soba Studio, sebuah musik studio yang dengan berbagai program dan kegiatannya sangat aktif untuk membantu serta berkolaborasi dengan banyak musisi lintas disiplin.

Bersama seniman space art, Venzha Christ, dan Erix Soekamti, Soba pun ikut membangun sebuah program simulasi pelatihan hidup di luar angkasa bernama Mars Analog Research Station (VMARS) di pegunungan Menoreh, Kulon Progo.