Ginting Tersandung Strategi Tuan Rumah, Perjalanan Denmark Open 2025 Berakhir Dini
jpnn.com - Anthony Sinisuka Ginting harus mengakhiri langkahnya lebih cepat di Denmark Open 2025.
Pebulu tangkis kelahiran Cimahi itu tersingkir di babak pertama seusai kalah straight game dari wakil tuan rumah Anders Antonsen dengan skor 7-21, 19-21 di Jyske Bank Arena, Odense, Rabu (15/10/2025) malam WIB.
Ginting Kesulitan Meladeni Antonsen
Pertandingan dimulai dengan dominasi penuh dari Antonsen. Ginting kesulitan menemukan ritme permainan.
Memasuki gim kedua, Ginting menunjukkan perbaikan permainan. Namun, perubahan strategi Antonsen membuat peraih perunggu Olimpiade Tokyo 2020 itu kembali kehilangan kendali.
"Saya kurang siap menghadapi perubahan pola permainan Antonsen," ungkap Ginting.
Tersandung Strategi Antonsen
Lebih lanjut, Ginting mengaku terus berupaya mengimbangi permainan Antonsen.
Namun, konsistensi Antonsen yang kini berada di peringkat dua dunia membuat langkah Ginting terhenti lebih cepat dari yang diharapkan.
"Di gim kedua saya mencoba lebih percaya diri dan nothing to lose. Saya berusaha keluar dari tekanan."
