Giorgio Antonio dan Sarwendah Akhirnya Resmi Pacaran
jpnn.com, JAKARTA - Pengusaha Giorgio Antonio alias Gio akhirnya mengakui telah resmi berpacaran dengan Sarwendah.
Pengakuan itu disampaikan Gio dalam sebuah acara yang videonya beredar luas di media sosial.
Melalui unggahan akun TikTok @worldofsargio, Gio menjawab langsung pertanyaan seputar status hubungannya dengan Sarwendah.
Saat itu, salah satu host menanyakan kepastian hubungan mereka di hadapan para tamu undangan.
“Sebenarnya Mamio sama Papio sudah official, ya?” tanya sang host, Rabu (4/2/2026).
Mendengar pertanyaan tersebut, Gio sempat tersenyum sebelum akhirnya memberikan jawaban singkat.
Tanpa ragu, dia menjawab, “Yes,” yang langsung disambut pelukan dari mantan istri Ruben onsu itu.
Menurut Gio, keterbukaannya soal hubungan ini merupakan bentuk keseriusannya terhadap Sarwendah.
Giorgio Antonio resmi akui hubungan dengan Sarwendah, pastikan status pacaran di hadapan publik.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Hubungan Naysilla Mirdad dan Arfito Hutagalung Kandas setelah 3 Tahun Pacaran
- Sekolah Tzu Chi Kebakaran, Sarwendah: Thania Aman di Gedung Lain
- Soal Hubungan dengan Dearly Djoshua, Ari Lasso: Kamu Menang, Aku Menyerah
- Merasa Tertekan karena Ari Lasso, Dearly Djoshua: Kamu Dendam Apa Sama Saya?
- Dearly Djoshua Bongkar Kelakuan Buruk Ari Lasso, Oh Ternyata
- Minta Fotonya Dihapus, Ari Lasso Malah Disebut seperti Preman Pasar