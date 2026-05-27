Giring Ganesha Bagikan Momen Bertemu Nidji Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Giring Ganesha dengan personel grup band Nidji sukses menggemparkan sosial media.

Melalui akunnya di Instagram, eks vokalis Nidji itu mengunggah video dan juga foto pertemuannya kembali dengan para personel grup asal Jakarta tersebut.

Dalam video yang dibagikan, Giring terlihat bersemangat untuk bertemu rekan-rekan seperjuangannya di dunia musik.

Giring tampak masih memakai jas tugasnya sebagai Wakil Menteri Kebudayaan saat menemui Adri Perkasa (drummer), Andro (bassis), dan Ariel (gitaris) dan Ubay (vokalis).

Dia pun tampak memeluk hangat para personel Nidji satu persatu.

Suami Cynthia Riza itu lantas mengungkapkan kebahagiaannya karena akhirnya bisa kembali bertemu setelah 7 tahun lamanya.

"Setelah tujuh tahun bisa duduk bareng lagi rasanya bahagia banget. Selalu bangga dengan pencapaian sahabat sahabat saya @nidjiofficial @adriprakarsa @arielnidji @androniji dan @yusufubay29," ujar Giring Ganesha melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (26/5).

Pria 42 tahun itu pun berharap bisa berkumpul bersama lagi dalam waktu dekat.