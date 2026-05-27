Giring Ganesha Bagikan Momen Bertemu Nidji Lagi
jpnn.com, JAKARTA - Pertemuan Giring Ganesha dengan personel grup band Nidji sukses menggemparkan sosial media.
Melalui akunnya di Instagram, eks vokalis Nidji itu mengunggah video dan juga foto pertemuannya kembali dengan para personel grup asal Jakarta tersebut.
Dalam video yang dibagikan, Giring terlihat bersemangat untuk bertemu rekan-rekan seperjuangannya di dunia musik.
Giring tampak masih memakai jas tugasnya sebagai Wakil Menteri Kebudayaan saat menemui Adri Perkasa (drummer), Andro (bassis), dan Ariel (gitaris) dan Ubay (vokalis).
Dia pun tampak memeluk hangat para personel Nidji satu persatu.
Suami Cynthia Riza itu lantas mengungkapkan kebahagiaannya karena akhirnya bisa kembali bertemu setelah 7 tahun lamanya.
"Setelah tujuh tahun bisa duduk bareng lagi rasanya bahagia banget. Selalu bangga dengan pencapaian sahabat sahabat saya @nidjiofficial @adriprakarsa @arielnidji @androniji dan @yusufubay29," ujar Giring Ganesha melalui akunnya di Instagram, dikutip Selasa (26/5).
Pria 42 tahun itu pun berharap bisa berkumpul bersama lagi dalam waktu dekat.
Pertemuan Giring Ganesha dengan personel grup band Nidji sukses menggemparkan media sosial.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Penjajahan Digital Mengintai, Wamenkomdigi Minta Publik Waspada Algoritma
- Menkop Ferry Juliantono Siap Evaluasi Total Lokasi dan Kondisi KDKMP
- BYD Bersiap Meluncurkan Atto 1 Terbaru, Bawa Penyegaran Menarik
- The Little Prince & Mural BTS, Strategi Komunikasi Gamcheon Culture Village Menembus Batas Budaya
- Gelar Acara Gaskeun Camp, KemKomdigi Ajak Anak Muda Ubah Jempol Jadi Senjata
- Dari Genggaman Layar ke Wilayah Konflik: Bagaimana Narasi Melahirkan FTF