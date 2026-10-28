Giring Ganesha Janji Ciptakan Lagu Khusus untuk Sekolah Rakyat

jpnn.com, MAKASSAR - Panggung peringatan 1 Tahun Sekolah Rakyat dan Sumpah Pemuda di GOR Sudiang Kota Makassar, Rabu (28/10) terasa istimewa dengan kehadiran Giring Ganesha.

Di penghujung acara, Giring mengajak ribuan hadirin bersama-sama menyanyikan lagu Laskar Pelangi.

Awalnya, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha bersama sang istri datang sebagai tamu undangan.

Namun, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mendapuknya naik ke atas panggung.

Dengan jam terbang sebagai musisi, Giring pun cekatan mengajak ribuan hadirin bernyanyi bersama lagu 'Laskar Pelangi'.

Lagu tentang mimpi dan harapan masa depan itu disambut antusias para siswa dan tamu undangan yang ikut bernyanyi.

"Saya izin menyapa teman-teman sebagai para Laskar Pelangi, pengejar mimpi, manusia hebat yang selalu berpikiran positif dan menaruh cinta dalam hatinya. Untuk anak-anak kita dan para orang tua, banggalah karena masa depan anak-anak kita akan begitu cerah menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa depan,” kata Giring.

Setelah melantunkan lagu Laskar Pelangi, Giring kemudian mengajak siswa Sekolah Rakyat menentukan irama dan menyumbangkan gagasan untuk lagu yang tengah disiapkannya.