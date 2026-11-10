Giring Keluar dari PSI, Ahmad Dhani Ungkit Kejadian 26 Mei 2016
jpnn.com, JAKARTA - Musikus Ahmad Dhani turut berkomentar soal keputusan Giring Ganesha mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Melalui kolom komentar di Instagram, dia mengungkit peristiwa pada 2016 silam.
Ahmad Dhani mengaku pernah mengajak Giring untuk bergabung dengan barisan pendukung Prabowo.
"Padahal sejak 26 Mei 2016 aku ajak ikut Prabowo," tulis Ahmad Dhani, Senin (9/11).
Komentar pentolan Dewa 19 itu spontan menuai reaksi dari netizen di media sosial.
Banyak warganet turut berasumsi mengenai respons Ahmad Dhani soal keputusan Giring keluar dari PSI.
Diketahui, penyanyi yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha menyampaikan kabar mengejutkan. Dia mengumumkan bahwa dirinya mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini menaunginya.
Musikus Ahmad Dhani turut berkomentar soal keputusan Giring Ganesha mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
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