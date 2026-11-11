Giring Mundur dari PSI, Ari Lasso Ungkit Cita-Cita Menjadi Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Ari Lasso ikut menanggapi keputusan Giring Ganesha mengundurkan diri dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Melalui kolom komentar Instagram, Ari justru mengungkit cita-cita mantan vokalis Nidji tersebut yang dahulu pernah disampaikan dalam podcast miliknya.

"Dahulu bukannya cita-citanya jadi presiden, ada di podcast ku," tulis Ari Lasso dalam komentar pada unggahan Giring.

Komentar tersebut muncul setelah Giring mengumumkan pengunduran dirinya dari PSI melalui akun Instagram pribadinya.

Keputusan itu diambil setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang karena ia merasa terdapat sejumlah hal dalam perjalanan berpartai yang tidak lagi sejalan dengan perjuangannya sejak awal.

Selain Ari Lasso, sejumlah musisi juga ikut memberikan tanggapan terhadap keputusan Giring. Charly Van Houten, Aldi Taher, dan Ahmad Dhani turut menyampaikan komentar melalui unggahan tersebut.

Charly Van Houten memberikan dukungan kepada Giring. Sementara itu, Aldi Taher mengatakan bahwa semua partai milik Allah.

Berbeda dengan kedua musisi tersebut, Ahmad Dhani juga mengungkit perjalanan politik Giring pada masa lalu.