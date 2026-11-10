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Giring Mundur dari PSI, Begini Komentar Rekan-Rekan Musisi

Giring Mundur dari PSI, Begini Komentar Rekan-Rekan Musisi
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Giring Ganesha. Foto: Instagram/giring

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah rekan musisi ikut berkomentar terkait keputusan Giring Ganesha mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Melalui kolom komentar di Instagram, beberapa sahabat seperti Charly Van Houten, Aldi Taher, Ahmad Dhani, hingga Ari Lasso menyampaikan pesan untuk Giring.

"Sukses selalu Bapak Giring, pokoke hidup Abah Otong," komentar Charly Van Houten, vokalis Setia.

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"Semua partai milik Allah ye Bro," ungkap Aldi Taher.

Sementara itu, Ahmad Dhani dan Ari Lasso justru mengungkit masa lalu Giring.

"Padahal sejak 26 Mei 2016 aku ajak ikut Prabowo," tulis Ahmad Dhani.

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"Dulu bukannya cita-citanya jadi presiden, ada di podcast ku," komentar Ari Lasso.

Selain para musisi, politikus hingga netizen turut merespons keputusan Giring mundur dari PSI.

Sejumlah rekan musisi ikut berkomentar terkait keputusan Giring Ganesha mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

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