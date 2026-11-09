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Giring: Saya Merasa Ada Hal-hal yang Sudah Tidak Lagi Sejalan

Giring: Saya Merasa Ada Hal-hal yang Sudah Tidak Lagi Sejalan
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Giring Ganesha. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha menyampaikan kabar mengejutkan.

Dia mengumumkan bahwa dirinya mundur atau pamit dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini menaunginya.

Kabar mengejutkan tersebut disampaikan Giring melalui akun miliknya di Instagram pada Senin (9/11).

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Mantan vokalis band Nidji itu menuturkan keputusannya pamit dari PSI diambil setelah melalui proses pertimbangan pribadi yang cukup matang.

Dalam video yang diunggah, Giring menceritakan kenangan tentang awal perjalanannya terjun ke dunia politik yang didasari oleh niat sederhana untuk menjadi pelayan publik serta membawa perbaikan nyata bagi Indonesia.

Menurutnya, perjalanan panjang tersebut telah memberikan banyak pelajaran hidup serta persahabatan yang berharga.

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"Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pertama kali terjun ke dunia politik, cita-cita saya sederhana, menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia tercinta," ungkap Giring.

"Perjalanan ini memberikan begitu banyak pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga," sambungnya.

Penyanyi yang kini menjabat sebagai Wakil Menteri Kebudayaan RI Giring Ganesha menyampaikan kabar mengejutkan. Dia mengumumkan bahwa dirinya mundur...

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