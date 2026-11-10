Giring, Toni, dan Isyana Keluar dari PSI, Kaesang Bilang Apa?

jpnn.com - JAKARTA - Tiga sosok yang selama ini dianggap termasuk pentolan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yakni Giring Ganesha, Raja Juli Antoni, dan Isyana Bagoes Oka, keluar dari partai berlambang gajah tersebut.

Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha mengumumkan pengunduran dirinya sebagai politisi PSI melalui akun media sosial Instagram, @giring, pada Senin (9/11) siang.

Giring mengumumkan pengunduran dirinya dalam bentuk video berdurasi satu menit 37 detik.

Berikut keterangan lengkap Giring dalam video tersebut:

"Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

Saya pertama kali terjun ke dunia politik, cita-cita saya sederhana, menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia tercinta.

Perjalanan ini memberikan begitu banyak pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat-sangat berharga.

Saya juga masih ingat betul sekitar bulan September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelepon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan yang akan beliau pimpin.