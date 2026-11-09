Giring Ungkap Alasan Keluar dari PSI, Sebut Nama Prabowo Subianto

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha memutuskan keluar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Dalam akun Instagram resminya, dia mengungkapkan bahwa dirinya pertama kali terjun ke dunia politik karena cita-cita menjadi pelayan publik yang bisa membawa perbaikan nyata bagi Indonesia.

Selama menjadi politikus, dia banyak mendapatkan pengalaman, persahabatan, dan juga pelajaran hidup yang sangat berharga.

“Pada September 2024, Bapak Prabowo Subianto menelepon dan mengajak saya berjuang bersama di dalam pemerintahan yang akan beliau pimpin. Tanpa ragu saya menjawab Siap Bapak Prabowo,” ucap Giring.

Eks vokalis Nidji itu mengaku makin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa dan negara sekaligus memperkuat tekadnya untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia tercinta.

“Namun, dalam perjalanan berpartai saya merasa ada hal-hal yang sudah tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal,” kata dia.

Setelah melalui pertimbangan pribadi, dirinya memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Solidaritas Indonesia.

Dia pun berterima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini.