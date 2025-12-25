Gisella Anastasia Bicara Soal Perayaan Natal dan Maknanya
jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia menyambut hari raya Natal dengan suka cita.
Dia mengaku tak ada tema khusus untuk merayakan Natal pada tiap tahunnya.
Baginya, perayaan Natal merupakan momen untuk berkumpul bersama keluarga dan orang terkasih.
"Enggak ada, kami tuh enggak pernah punya perayaan khusus yang bagaimana-bagaimana banget kalau lagi Natal."
"Soalnya paling kami kumpul ke rumah kakek-nenek begitu, jadi, gabung di Bekasi," ujar Gisella Anastasia di kawasan Bintaro, baru baru ini.
Mengenai persiapan Natal di rumah, perempuan 35 tahun itu mengaku tak melakukan banyak hal.
Dia hanya memasang beberapa dekorasi sederhana bersama putri sematawayangnya, Gempita Nora Marten.
"Hiasan sedikit-sedikit di rumah sama Gempi," kata Gisel.
Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia menyambut hari raya Natal dengan suka cita.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Momen Natal 2025, 2 Kubu Berkonflik di PBNU Sepakat Islah
- Jasa Marga: Volume Lalin Momen Natal Naik 12 Persen, 994 Ribu Mobil Keluar Jabotabek
- Gubernur Pramono Berharap Natal Dirayakan dengan Gembira dan Sederhana
- Kardinal Ignatius Suharyo: Natal Momentum Memulihkan Keluarga di Tengah Tantangan Zaman
- Hadiri Perayaan Natal di Manado, Menag Nasaruddin Tekankan Soal Solidaritas & Kepedulian
- 503 Warga Binaan Pemasyarakatan di Jabar Dapat Remisi Khusus Natal