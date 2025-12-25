menu
Gisella Anastasia Bicara Soal Perayaan Natal dan Maknanya
Gisella Anastasia (Gisel). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Gisella Anastasia menyambut hari raya Natal dengan suka cita.

Dia mengaku tak ada tema khusus untuk merayakan Natal pada tiap tahunnya.

Baginya, perayaan Natal merupakan momen untuk berkumpul bersama keluarga dan orang terkasih.

"Enggak ada, kami tuh enggak pernah punya perayaan khusus yang bagaimana-bagaimana banget kalau lagi Natal."

"Soalnya paling kami kumpul ke rumah kakek-nenek begitu, jadi, gabung di Bekasi," ujar Gisella Anastasia di kawasan Bintaro, baru baru ini.

Mengenai persiapan Natal di rumah, perempuan 35 tahun itu mengaku tak melakukan banyak hal.

Dia hanya memasang beberapa dekorasi sederhana bersama putri sematawayangnya, Gempita Nora Marten.

"Hiasan sedikit-sedikit di rumah sama Gempi," kata Gisel.

