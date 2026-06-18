Gisella Anastasia Perdana Main Sinetron Lewat 'Tobat Jatuh Cinta'

jpnn.com, JAKARTA - Gisella Anastasia dan Kenny Austin beradu akting dalam sinetron terbaru berjudul Tobat Jatuh Cinta.

Sinetron bergenre drama komedi komunal itu menyajikan perpaduan unik antara satire yang menggelitik dan drama yang mengharu biru di tengah kehidupan masyarakat Kampung Sindang Barang.

Menariknya, ini merupakan debut perdana Gisella Anastasia dalam dunia sinetron. Pasalnya, ibunda Gempita Nora Marten itu seringnya berakting dalam layar lebar.

"Awalnya saya diajak bergabung bukan sebagai pemeran utama. Tahu-tahu beberapa hari kemudian berubah, dan jujur lumayan terasa bebannya," ujar Gisella Anastasia di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (17/6).

Dia pun merasa perlu menyesuaikan kapasitas aktingnya. Sebab menurutnya, berakting di sinetron memiliki karakteristik dan tuntutan ekspresi yang kadang kala berbeda dengan film.

"Karena belum pernah main sinetron sebelumnya. Jadi lebih kepikiran soal aktingnya, takarannya seperti apa untuk sinetron," ucap Gisel.

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Sebagai seorang ibu, dia juga memikirkan soal manajemen waktu. Pasalnya, Gisel harus membagi waktu antara pekerjaannya dan perannya sebagai ibu.

"Yang paling saya pikirkan justru soal jadwal. Saya punya anak dan berbagai kewajiban lain yang harus dijalankan. Waktu itu saya sempat bertanya-tanya apakah semuanya bisa berjalan beriringan dengan jadwal syuting," tuturnya.