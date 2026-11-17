jpnn.com, JAKARTA - Aktris Gisellma Firmansyah membintangi film horor terbaru berjudul Hajatan Setan.

Berperan sebagai Sekar, dia blak-blakan bahwa karakternya itu digambarkan sebagai sosok yang cukup kompleks dan penuh dengan pergulatan batin yang rumit.

"Menurut aku, karakter Sekar ini merupakan salah satu karakter yang penuh explore dan juga penuh pengulikan ya di karakter sendiri, karena karakternya tuh maju salah, mundur salah gitu," kata Gisellma Firmansyah di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (16/11).

Selebritas berusia 20 tahun itu menuturkan bahwa Sekar diceritakan sebagai karakter yang lebih banyak diam.

Di satu sisi, Sekar memiliki keinginan kuat untuk menyuarakan isi hatinya, tetapi di sisi lain, realita kerap memaksanya untuk tetap diam.

"Jadi karena karakternya penuh, bisa dibilang karakter yang penuh silence, tapi maksudnya ketika dia pengin speak up, justru dia malah dibungkam begitu sama sekitarnya," ucap Gisellma Firmansyah.

Menurutnya, karakter yang diperankannya itu kerap kali merasa bingung dan berujung salah langkah.

Sekar juga memiliki loyalitas buta yang berujung pada pengorbanan diri demi orang yang dicintainya, terutama kepada sosok Mas Gaung.