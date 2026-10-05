Gita Sinaga Mundur dari Salah Satu Sinetron, Ternyata Ini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Gita Sinaga mengungkap alasan dirinya memilih mundur dari salah satu proyek sinetron yang tengah dijalaninya.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi bintang tamu dalam acara Pagi Pagi Ambyar baru-baru ini.

Gita Sinaga mengatakan keputusan meninggalkan sinetron tersebut diambil setelah merasakan kelelahan batin selama menjalani proses syuting.

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Dia mengaku baru kali ini merasakan kondisi seperti ini setelah bertahun-tahun bekerja.

“Jadi, kalau syuting itu, kan ketemu banyak orang, di usia karier aku yang mungkin bukan lima tahun lagi, mungkin agak panjang, kali ini tuh kok aku baru merasa bahwa ada keletihan batin,” kata Gita Sinaga.

Selebritas berusia 37 tahun itu kemudian menceritakan sempat berada di titik ketika merasa tidak sanggup melanjutkan pekerjaannya.

Menurutnya, ada hal-hal selama berada di lokasi yang membuat dirinya tidak nyaman sehingga turut memengaruhi kondisi batin.

“Jadi sembari syuting itu, aku punya anxiety yang harusnya sudah mulai reda gitu ya, ini bisa loh ada momen-momen yang aku kayaknya tiba-tiba bilang, ‘Enggak, gue udah enggak bisa ngelakuin ini semua,’” ujar Gita Sinaga.