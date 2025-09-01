Gita Wirjawan: PIS Punya Pondasi Kokoh untuk Melangkah Lebih Jauh di Kancah Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Mantan Menteri Perdagangan RI 2011-2014, Gita Wirjawan menilai peran PT Pertamina International Shipping (PIS) dalam menarasikan perkembangan industri maritim Indonesia di kancah dunia cukup signifikan.

Hal tersebut disampaikan oleh Gita Wirjawan dalam acara Sustainability Class yang digelar oleh PIS.

"Narasi Pertamina International Shipping sangat indah dengan pemberdayaan ratusan kapal, pemberdayaan keuangan yang luar biasa, dan ini perlu menjadi narator bukan hanya untuk Pertamina, bukan hanya Indonesia, tapi Asia Tenggara yang merupakan 9% dari populasi dunia dengan 700 juta manusia di Asia Tenggara. Saya rasa prospek untuk PIS menjadi narator yang keren banget untuk Indonesia, ini gak bisa di-underestimate," ujarnya.

Gita juga mengapresiasi komitmen dan peran strategis PIS dalam mendorong transformasi berkelanjutan di industri maritim nasional.

Menurutnya, PIS telah menunjukkan bukti nyata dalam mengintegrasikan praktik bisnis ramah lingkungan dengan arah pembangunan ekonomi hijau Indonesia melalui narasi yang kuat.

“Dengan organisasi solid dan gagasan yang terus berkembang, PIS memiliki pondasi kokoh untuk melangkah lebih jauh utamanya dalam sektor keberlanjutan. Kombinasi ini akan membuka jalan menuju kesuksesan yang lebih besar di masa depan," tutur Gita.

Gita menekankan tentang pentingnya narasi sustainability yang kuat. Di mana ini memerlukan perpaduan antara pemahaman mendalam akan ilmu STEM (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) dengan kemampuan bercerita yang memikat.

"Supaya kita bisa berjalan di rantai nilai dengan peningkatan produktivitas dan juga dalam tatanan geopolitik agar kita jauh lebih relevan dengan narasi sustainability," sebutnya.