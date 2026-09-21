Gitaris New Found Glory Chad Gilbert Meninggal Dunia

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Chad Gilbert, pendiri sekaligus gitaris band New Found Glory, meninggal dunia dalam usia 45 tahun.

Kabar duka tersebut diungkapkan oleh istri Chad Gilbert, Lisa Cimorelli melalui pernyataan resmi di Instagram.

Dia mengumumkan bahwa Chad Gilbert meninggal dunia dengan damai dalam tidurnya pada Minggu (20/9) pagi.

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Kabar duka itu menyusul operasi otak darurat yang dijalani Chad Gilbert pada Maret lalu setelah ditemukannya tiga tumor, serta kondisi pheochromocytoma metastatiknya yang meningkat menjadi kanker adrenokortikal stadium 4.

"Pada pagi hari tanggal 20 September, Chad Everett Gilbert meninggal dunia dengan damai dalam tidurnya," tulis Lisa Cimorelli dalam pernyataan bersama dengan pihak New Found Glory.

"Dia meninggalkan dunia ini dengan dikelilingi oleh teman dan keluarga, serta mengembuskan napas terakhirnya didampingi oleh istri dan ibunya, persis seperti yang dia inginkan. Kami sangat terpukul dan terkejut dengan betapa cepatnya dia pergi meninggalkan kami, namun kami juga sangat bersyukur karena dia pergi dengan begitu damai dan tenang," sambungnya.

Lisa Cimorelli menyebut banyaknya pengunjung yang memadati lobi rumah sakit dalam sekejap merupakan bukti betapa Chad Gilbert sangat dicintai dan dihargai, sekarang dan selamanya.

Menurutnya, Chad Gilbert merupakan seorang musisi legendaris, tetapi pencapaian terfavoritnya adalah menjadi seorang suami dan ayah.