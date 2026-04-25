Giwo Rubianto Hadiri Pengukuhan Pengurus IKA UNJ 2026-20230

jpnn.com, JAKARTA - Tokoh perempuan Giwo Rubianto Wiyogo hadir dalam Pengukuhan dan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Pusat IKA UNJ Periode 2026-2030, Jumat (24/4).

Kegiatan yang mengusung tema “Sinergi Alumni untuk Negeri” ini diselenggarakan pada Jumat, 24 April 2026, bertempat di Puri Agung Convention Hall, Hotel Grand Sahid Sudirman, Jakarta.

Kegiatan ini menandai dimulainya masa bakti kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Ketua Umum IKA UNJ Sugeng Suparwoto yang dikukuhkan langsung oleh Rektor UNJ Prof. Dr. Komarudin.

Sebagai Dewan Penyantun, Giwo Rubianto Wiyogo berharap kepengurusan periode 2026-2030 dapat membawa IKA UNJ menjadi wadah yang lebih inklusif dan progresif dalam mendukung almamater serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat luas.

"UNJ diharapkan terus bertransformasi menjadi pusat pendidikan yang inovatif, semakin maju, dan konsisten melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa yang berintegritas serta berdaya saing global," tambah dia.

Acara ini turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting nasional yang juga merupakan alumni UNJ.

Salah satunya adalah Juri Ardiantoro, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg).

"Melalui kehadiran lintas generasi ini, UNJ kembali menegaskan komitmennya sebagai kampus berdampak yang tidak hanya mencetak lulusan berkualitas, tetapi juga membangun jejaring kuat antara mahasiswa dan alumni untuk kemajuan bersama," pungkas Giwo. (dil/jpnn)