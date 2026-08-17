Giwo Rubianto: Kemerdekaan Harus Beri Ruang Perempuan untuk Berdaya & Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Federasi Business and Professional Women (BPW) Indonesia Giwo Rubianto Wiyogo menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2026.

Bagi Giwo, peringatan kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai momentum mengenang perjuangan para pendiri bangsa.

Kemerdekaan juga harus tercermin dalam kehidupan masyarakat, termasuk melalui terpenuhinya hak perempuan untuk berkembang, berdaya, mandiri, dan mengambil peran dalam pembangunan.

Ia menilai perempuan Indonesia harus memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi, mendapatkan pendidikan, membangun kemandirian ekonomi, mengembangkan profesi, serta terlibat dalam kepemimpinan dan pengambilan keputusan.

“Makna kemerdekaan bagi perempuan adalah mendapatkan hak sepenuhnya untuk berkembang, berdaya, mandiri secara ekonomi, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa,” kata Giwo dalam pesan memperingati HUT ke-81 RI.

Menurut dia, perempuan tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima manfaat pembangunan. Perempuan juga harus diberi ruang untuk menjadi pelaku sekaligus penggerak perubahan.

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“Perempuan Indonesia harus memiliki kesempatan yang luas untuk menentukan masa depan, meningkatkan kapasitas, dan mengambil peran di berbagai bidang,” ujarnya.

Giwo berharap momentum 81 tahun kemerdekaan Indonesia menjadi pengingat bahwa pembangunan nasional harus berjalan secara inklusif.