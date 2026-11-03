Giwo Rubianto Minta KOWANI Utamakan Persatuan dan Transparansi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gerakan Wanita Sejahtera (GWS) Giwo Rubianto menyambut baik setiap langkah yang bertujuan memperkuat tata kelola dan keberlangsungan organisasi Kongres Wanita Indonesia (KOWANI).

Menurutnya, sebagai organisasi yang memiliki sejarah panjang dalam perjuangan perempuan Indonesia, KOWANI memikul tanggung jawab besar untuk menjaga persatuan, integritas, serta memperjuangkan kepentingan perempuan Indonesia.

Giwo menegaskan bahwa KOWANI bukan sekadar organisasi, melainkan rumah besar bagi berbagai organisasi perempuan dengan latar belakang, pengalaman, dan kontribusi yang beragam.

Karena itu, penguatan tata kelola harus berjalan seiring dengan semangat kebersamaan, penghormatan terhadap seluruh organisasi anggota, serta komitmen menjalankan mekanisme organisasi sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).

"Saya berharap setiap keputusan dan langkah organisasi dapat menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, meningkatkan kepercayaan, serta memastikan KOWANI tetap konsisten menjalankan peran strategisnya dalam pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak, serta pembangunan bangsa," ujar Giwo.

Mantan Ketua Umum KOWANI periode 2014–2024 ini menegaskan, dirinya tetap menaruh perhatian dan kepedulian terhadap perkembangan organisasi yang pernah dipimpinnya.

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Ia berharap KOWANI terus berkembang, menjaga kehormatan organisasi, serta memberikan kontribusi nyata bagi perempuan Indonesia dan kemajuan bangsa.

"KOWANI harus senantiasa menjadi organisasi yang mengedepankan persatuan, demokrasi, transparansi, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok," tegasnya.