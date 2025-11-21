GJAW 2025: BAIC BJ30 FWD Hadir, Harga Bikin Kaget!
jpnn.com, TANGERANG - Gelaran GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11), kembali menjadi panggung penting bagi PT. JIO Distribusi Indonesia yang mencuri sorotan lewat debut BAIC BJ30 Hybrid FWD.
Model anyar itu adalah SUV hybrid medium yang tampil sebagai opsi baru sekaligus lebih ramah kantong dibanding versi AWD yang lebih dahulu hadir.
Atmosfer booth BAIC pun langsung berubah riuh. SUV baru itu bukan hanya hadir sebagai pelengkap keluarga BJ30, tetapi juga menandai langkah agresif BAIC di segmen elektrifikasi tanah air.
“Dengan debut BJ30 Hybrid FWD, kami memperluas pilihan bagi konsumen yang menginginkan SUV hybrid modern dan efisien,” ujar COO BAIC Indonesia Dhani Yahya, di ICE BSD City, Tangerang.
Tetap Bertenaga, Efisien, dan Terjangkau
Meski hadir sebagai varian penggerak depan, BAIC tidak melakukan perubahan signifikan pada performa.
BJ30 Hybrid FWD tetap membawa paket teknologi yang sama dengan model AWD:
Menggendong mesin 1.5 liter turbo Smart Magic Core Hybrid, motor listrik terintegrasi, dan dedicated Hybrid Transmission (DHT).
