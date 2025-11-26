GJAW 2025: Bridgestone Beri Edukasi Teknologi Ban hingga Promo Khusus

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut musim liburan akhir tahun, PT. Bridgestone Tire Indonesia (Bridgestone Indonesia) hadir di GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dengan rangkaian edukasi dan teknologi ban terkini.

Pameran yang berlangsung hingga 30 November itu menjadi momentum bagi Bridgestone mengajak pengunjung memahami kembali peran ban sebagai komponen vital keselamatan.

President Director Bridgestone Indonesia Mukiat Sutikno, menegaskan kehadiran perusahaan di GJAW 2025 sebagai bagian dari komitmen memberikan pengalaman berkendara yang lebih aman dan bertanggung jawab.

“Kami berharap pengunjung bisa mengenal lebih dekat berbagai pilihan ban yang sesuai kebutuhan perjalanan mereka."

"Menjelang liburan akhir tahun, ini momen tepat untuk memastikan kendaraan dalam kondisi optimal,” ujar Mukiat dalam keterangannya, Rabu (26/11).

Bongkar Struktur Ban Lewat Zona “Tire Secrets Unlocked”

Salah satu daya tarik besar di booth Bridgestone ialah sudut Tire Secrets Unlocked, yang memamerkan modul interaktif Tire Anatomy Experience.

Melalui area tersebut, pengunjung dapat melihat bagian dalam ban secara detail—mulai dari lapisan kompon, konstruksi sidewall, hingga pola desain tapak.