GJAW 2025: BYD Tawarkan Lini EV Lengkap, Zona Teknologi, hingga Promo Menggoda

jpnn.com, JAKARTA - Di Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, booth BYD yang diisi narasi kuat tentang masa depan mobilitas listrik, kembali menjadi salah satu pusat perhatian.

Begitu melangkah masuk, pengunjung langsung disambut parade 10 unit dari 6 model EV terbaru BYD.

Mulai dari BYD ATTO 1— compact city car yang mencuri perhatian; ATTO 3—SUV elektrifikasi yang dikenal nyaman sekaligus lincah; hingga BYD Dolphin—si ramah perkotaan yang makin populer di segmen hatchback listrik.

Tak berhenti di sana, BYD juga menampilkan Seal—sedan listrik berperforma tinggi, Sealion 7 sebagai SUV modern nan futuristik, serta BYD M6—MPV elektrik untuk kebutuhan keluarga Indonesia.

Seluruh line-up itu berdampingan seperti potret lengkap kemampuan BYD untuk menjawab beragam kebutuhan mobilitas konsumen.

Zona Teknologi

Salah satu magnet terbesar di booth ialah BYD Technology Area. Zona ini menampilkan E-Platform unggulan BYD lewat pendekatan visual yang imersif.