GJAW 2025: Chery X Curi Perhatian, Mobil Bisa Berubah Bentuk
jpnn.com, TANGERANG - GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di BSD City menjadi panggung spesial bagi Chery X—mobil yang diklaim bisa berubah bentuk.
Menurut Chery Sales Indonesia (CSI) namanya memang sederhana, tetapi apa yang dibawanya jauh dari kata standar.
Chery X tampil sebagai mobil keluarga yang tak ingin terkungkung dalam definisi standar.
Di balik bodinya yang gagah, tersimpan kemampuan unik: SUV 7 penumpang yang bisa berubah menjadi pikap kabin ganda, bahkan menjadi camper van lengkap dengan tenda di atap.
Terinspirasi Harimau
Chery X lahir dari inspirasi sang raja rimba. Direktur Pemasaran PT. CSI, Budi Darmawan, menyebut desain lampu depan hingga buritan mobil meminjam karakter harimau—kuat, gesit, dan tak takut medan berat.
“X adalah kendaraan yang mengesankan, dibangun untuk keluarga yang membutuhkan ruang lebih luas."
"Inilah redefinisi bagaimana sebuah mobil keluarga seharusnya hadir,” ujar Budi, Senin (24/11).
GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 di BSD City menjadi panggung spesial bagi Chery X—mobil yang diklaim bisa berubah bentuk.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- GJAW 2025: Debut Memukau Changan Lewat Lumin dan Deepal S07
- GJAW 2025: BYD Tawarkan Lini EV Lengkap, Zona Teknologi, hingga Promo Menggoda
- GJAW 2025: Dukung Bisnis Logistik, DFSK Rilis Gelora E Varian Murah
- DFSK Hadir di GJAW 2025
- GJAW 2025: 100 Unit Pertama BAIC BJ30 Hybrid Resmi Meluncur ke Garasi Konsumen
- Meluncur di GJAW 2025, Jetour T2 Tidak Hanya Kuat di Medan Off-road, Tetapi