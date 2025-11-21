GJAW 2025: CSI Mengumumkan Harga Chery J6T, Spesial untuk 1.000 Konsumen
jpnn.com, TANGERANG - PT. Chery Sales Indonesia (CSI) akhirnya mengumumkan harga jual SUV listrik Chery J6T di tengah hiruk-pikuk Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat (21/11).
Harga yang diumumkan pun memperlihatkan posisinya. Varian RWD dibuka di angka Rp 525.500.000, sedangkan varian tertinggi iWD (Intelligent Wheel Drive) Rp 559.500.000.
Angka yang sengaja dipasang untuk menegaskan status: ini bukan J6 biasa—itu versi yang lebih kokoh, lebih bertenaga, dan lebih serius.
“J6T membawa sejumlah perbedaan signifikan dibanding pendahulunya. Mulai dari desain, interior, sampai dimensi yang lebih besar,” jelas Direktur Penjualan PT. CSI Budi Darmawan.
Chery J6T dibangun dengan satu visi: all-terrain capability.
Ground clearance 225 mm langsung menjadi pembeda, memberi rasa percaya diri saat melewati medan menantang.
Varian iWD tampil sebagai primadona. Motor gandanya menghasilkan 275 HP dan 385 Nm.
Cukup untuk melesat dari 0–100 km/jam dalam 6,5 detik—angka yang terhitung agresif untuk SUV listrik off-road.
PT. Chery Sales Indonesia (CSI) akhirnya mengumumkan harga jual SUV listrik Chery J6T di tengah hiruk-pikuk Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Jumat
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Intip Inspirasi Desain Ergonomis & Kesan Premium Polytron FOX 350 yang Debut di GJAW 2025
- Tampil Perdana di GJAW 2025, Bridgestone Pamer Ban Unggulan, Ada Promo Menarik
- Gaet Anak Muda, Wuling Alvez 2025 Tampil Lebih Sangar, Harga Mulai Rp 217 Juta
- Hadir di GJAW 2025, Jaecoo Pertahankan Harga J5 EV, Masih Rp 200 Jutaan
- Intip Bocoran Spesifikasi Lepas L8 PHEV, Jangan Kaget, ya
- Lepas Buka Keran Pemesanan L8 PHEV di GJAW 2025