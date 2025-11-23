GJAW 2025: CSI Merilis Chery Tiggo 8 CSH Varian Murah
jpnn.com, JAKARTA - Di tengah riuh lantai Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Sabtu (22/11), Chery Sales Indonesia (CSI) muncul dengan kejutan baru.
Bukan satu, melainkan dua varian tambahan Tiggo 8 CSH yang langsung mengubah peta pilihan di segmen SUV hybrid tanah air.
Kini, konsumen disuguhkan tiga varian lengkap—dan salah satunya justru datang dengan harga lebih rendah dari model awal ketika pertama diperkenalkan.
Varian yang paling mencuri perhatian tentu saja Tiggo 8 CSH Comfort, yang resmi menjadi opsi paling terjangkau dengan banderol Rp439,9 juta (OTR Jakarta).
Di sisi lain, varian Premium tetap dipertahankan di angka Rp519,9 juta, sementara Premium AWD berdiri di puncak line-up dengan harga Rp559,9 juta.
Harga Turun, Teknologi Tetap Nendang
Menurut Direktur Penjualan CSI Budi Darmawan, kehadiran varian Comfort adalah jawaban langsung terhadap karakter pasar Indonesia yang masih sangat sensitif terhadap harga, khususnya di ranah hybrid dan PHEV.
“Perbedaan paling kentara memang ada di fitur kenyamanan, seperti panoramic sunroof, power backdoor, memory seat, dan jumlah speaker,” ujar Budi.
