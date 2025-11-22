GJAW 2025: Dibayang-bayangi Insiden Kebakaran, Geely EX2 Pede Hadir di Indonesia
jpnn.com, TANGERANG - Geely Auto Indonesia akhirnya membawa mobil listrik terlarisnya ke tanah air, yaitu Geely EX2 melalui lantai GJAW 2025.
EX2 di negeri asalnya bernama Geely Xingyuan—dan sempat mencuri perhatian publik akibat insiden kebakaran di Suzhou, pada 23 Oktober lalu.
Peluncuran EX2 menjadi titik penting bagi ekspansi Geely di pasar listrik nasional.
Apalagi, EX2 mengantongi rekam jejak penjualan fantastis di pasar Tiongkok: 450 ribu unit.
“Di Indonesia kami sudah menghadirkan line-up Geely EX5, Starray EM-i PHEV Super Hybrid. Dan kali ini Geely EX2, model terlaris di Cina, 450 ribu unit,” kata Brand Director GAI Yusuf Anshori, di ICE BSD City, Jumat kemarin.
Geely EX2 hadir sebagai hatchback listrik kompak dengan dua pilihan trim: EX2 Pro — Rp233 juta dan EX2 Max — Rp273 juta.
Harga itu berlaku khusus selama masa pameran GJAW dan belum ditentukan batas akhirnya.
Dalam kondisi normal, harganya jauh lebih tinggi: Rp255,9 juta (Pro) dan Rp299,9 juta (Max).
