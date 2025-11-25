GJAW 2025: Ford Everest Titanium 25th Anniversary Serbahitam dan Mengilap

jpnn.com, TANGERANG - Ford RMA Indonesia merayakan perjalanan 25 tahunnya di tanah air dengan cara menghadirkan Next-Gen Ford Everest Titanium 25th Anniversary Edition.

Peluncuran dilakukan di lantai Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025, Hall 6 ICE BSD City, Tangerang Selatan.

Ford Everest Titanium 25th Anniversary Edition dijual terbatas hanya 25 unit untuk seluruh Indonesia. Harganya Rp1.099.000.000 (OTR Jakarta).

“Dua puluh lima tahun adalah bukti komitmen kami di Indonesia,” ungkap Regional Director RMA Indonesia Roelof Lamberts, Senin.

Tema Explore The Journey dipilih untuk merayakan momen spesial—mengajak publik merasakan kombinasi teknologi modern, ketangguhan, dan karakter khas Ford.

Tampil Serba Hitam

Edisi 25 Tahun Everest dibuat tak sekadar sebagai simbol ulang tahun.

Ford memoles Everest Titanium dengan paket eksterior full glossy black yang membuatnya tampak lebih garang dan elegan.