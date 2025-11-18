GJAW 2025 Hadir Lebih Besar, Puluhan Merek Otomotif dan Banjir Promo

jpnn.com, JAKARTA - Pencinta otomotif kembali dimanjakan di penghujung tahun. Permata Bank GAIKINDO Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 dijadwalkan berlangsung pada 21–30 November 2025 di ICE BSD City.

Didukung penuh Kementerian Perindustrian RI, GJAW digadang menjadi pameran otomotif paling spektakuler menuju akhir 2025, dengan ribuan penawaran menarik hingga peluncuran mobil baru.

Lebih dari 80 Merek Otomotif Turun Gunung

GJAW 2025 akan menampilkan ratusan lini produk dari merek-merek besar seperti BMW, BYD, Chery, Honda, Hyundai, Mercedes-Benz, Lexus, Toyota, hingga Wuling.

Dari roda dua, hadir pula Vespa, Royal Enfield, Aprilia, Piaggio, Moto Guzzi, dan banyak lainnya.

Tak hanya itu, dua raksasa karoseri nasional Adiputro dan Tentrem turut meramaikan pameran, bersama lebih dari 35 brand industri pendukung mulai dari suku cadang, aksesoris, audio, hingga perawatan kendaraan.

GJAW 2025 benar-benar menjadi “lapangan bermain” bagi semua pencinta otomotif yang ingin melihat inovasi terbaru dari brand global maupun nasional.

Promo Spektakuler dari Permata Bank