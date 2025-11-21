GJAW 2025, Intip Harga Pre Booking Lepas L8 PHEV

jpnn.com, TANGERANG - Lepas, sub-brand dari Chery Group mengumumkan harga pre-booking L8 PHEV pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) 2025 yang digelar di ICE BSD, Tangerang, Jumat (21/11).

SUV lima penumpang itu ditawarkan dengan harga pre-booking Rp 589 juta.

Harga tersebut dikatakan setara dengan keunggulan yang ditawarkan seperti Remote Parking Assist (RPA), Automatic Parking Assist (APA), Vehicle-to-Load (V2L) hingga 48 jam, 16 macam konfigurasi duduk, 47 ruang penyimpanan, dan pemurnian udara menggunakan negative ion.

Deputy Country Director Lepas, Ricky He mengatakan pihaknya akan memberikan L8 Founder Edition kepada seratus pemilik pertama dengan berbagai keistimewaan.

"Kami akan memberukan paket khusus Mystery Delivery Gift Package dan Leopard Care untuk layanan purnajual dan garansi premium," kata Ricky He kepada awak media, Jumat.

Dia menjelaskan Indonesia ditunjuk sebagai negara pertama di dunia untuk memperkenalkan L8 versi setir kanan. Dia mengatakan ini sebuah langkah bersejarah.

Baca Juga: Lepas Buka Keran Pemesanan L8 PHEV di GJAW 2025

Lepas L8 dirancang untuk menginginkan kehidupan mobilitas yang lebih elegan, berkelas, dan percaya diri.

SUV asal Tiongkok itu menghadirkan pesona estetika yang harmonis melalui filosofi desain “Leopard Aesthetics”, yang menyeimbangkan kekuatan dan keluwesan.